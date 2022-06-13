Главком ВСУ призвал США предоставить больше артиллерийских систем

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный призвал Соединенные Штаты Америки предоставить Украине больше артиллерийских систем калибра 155 мм.
Залужный проинформировал генерала Милли о текущей оперативной обстановке, в частности, о том, что противник сконцентрировал главные усилия на севере Луганской области.
"Он массово применяет артиллерию и, к сожалению, имеет десятикратное огневое преимущество. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем удерживать позиции", - подчеркнул Залужный.
"На отдельных направлениях мы перешли к контрнаступательным действиям. ... По состоянию на сегодня ширина фронта 2 450 км, из которых на 1 105 км ведутся активные боевые действия. Я в очередной раз повторил генералу Милли свою просьбу - в кратчайшие сроки помочь нам получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм", - отметил главнокомандующий ВСУ.
Также Залужный поделился с Милли стратегическими целями Генерального штаба ВСУ.
"Понимание стратегии нашей вооруженной борьбы и проведения операций поможет обеспечить прозрачность взаимоотношений с партнерами, четкие и понятные количественные и временные рамки международной технической помощи, о которой мы просим. ... Мы обменялись мнениями о ходе передачи и применения уже предоставленного вооружения, провели аналогии с ленд-лизу времен Второй мировой войны и обсудили сценарии дальнейшего развития ситуации", - отметил он.
Отдельно Залужный сообщил, что считает Милли "своим наставником", о чем ему сообщил и поблагодарил за это.