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Главком ВСУ призвал США предоставить больше артиллерийских систем

Главком ВСУ призвал США предоставить больше артиллерийских систем Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный призвал Соединенные Штаты Америки предоставить Украине больше артиллерийских систем калибра 155 мм.
Другие страны
13 июня 2022 г. 08:09
Главком ВСУ призвал США предоставить больше артиллерийских систем

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный призвал Соединенные Штаты Америки предоставить Украине больше артиллерийских систем калибра 155 мм.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил в Facebook по итогам разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Залужный проинформировал генерала Милли о текущей оперативной обстановке, в частности, о том, что противник сконцентрировал главные усилия на севере Луганской области.

"Он массово применяет артиллерию и, к сожалению, имеет десятикратное огневое преимущество. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем удерживать позиции", - подчеркнул Залужный.

"На отдельных направлениях мы перешли к контрнаступательным действиям. ... По состоянию на сегодня ширина фронта 2 450 км, из которых на 1 105 км ведутся активные боевые действия. Я в очередной раз повторил генералу Милли свою просьбу - в кратчайшие сроки помочь нам получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Также Залужный поделился с Милли стратегическими целями Генерального штаба ВСУ.

"Понимание стратегии нашей вооруженной борьбы и проведения операций поможет обеспечить прозрачность взаимоотношений с партнерами, четкие и понятные количественные и временные рамки международной технической помощи, о которой мы просим. ... Мы обменялись мнениями о ходе передачи и применения уже предоставленного вооружения, провели аналогии с ленд-лизу времен Второй мировой войны и обсудили сценарии дальнейшего развития ситуации", - отметил он.

Отдельно Залужный сообщил, что считает Милли "своим наставником", о чем ему сообщил и поблагодарил за это.

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Версия на азербайджанском языке Baş komandan: "Ukrayna hərbçiləri müəyyən istiqamətlərdə əks-hücum əməliyyatına başlayıblar”

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