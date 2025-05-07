Главком ВМС Великобритании покинул должность

Главком ВМС Великобритании первый морской лорд адмирал Бен Ки покинул занимаемую должность.

Главком ВМС Великобритании первый морской лорд адмирал Бен Ки покинул занимаемую должность.

Как передает Report , об этом британской Financial Times (FT) сообщили в Минобороны королевства.

"Сэр Бен Ки ушел со своего поста в связи с личными обстоятельствами. Дополнительных комментариев не будет", - заявили изданию в пресс-службе ведомства.

По данным FT, обязанности главкома будет временно исполнять его заместитель вице-адмирал Мартин Коннелл. Сообщается, что в Минобороны королевства уже провели беседы с несколькими потенциальными преемниками Ки.

Еще в конце 2024 года издание сообщало, что главком намерен покинуть должность в знак протеста против недостаточного, с его точки зрения, финансирования британских Королевских ВМС.