Главком ВМС Великобритании покинул должность

Главком ВМС Великобритании первый морской лорд адмирал Бен Ки покинул занимаемую должность.
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"Сэр Бен Ки ушел со своего поста в связи с личными обстоятельствами. Дополнительных комментариев не будет", - заявили изданию в пресс-службе ведомства.
По данным FT, обязанности главкома будет временно исполнять его заместитель вице-адмирал Мартин Коннелл. Сообщается, что в Минобороны королевства уже провели беседы с несколькими потенциальными преемниками Ки.
Еще в конце 2024 года издание сообщало, что главком намерен покинуть должность в знак протеста против недостаточного, с его точки зрения, финансирования британских Королевских ВМС.