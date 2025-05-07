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Главком ВМС Великобритании покинул должность

Главком ВМС Великобритании покинул должность Главком ВМС Великобритании первый морской лорд адмирал Бен Ки покинул занимаемую должность.
Другие страны
7 мая 2025 г. 04:57
Главком ВМС Великобритании покинул должность

Главком ВМС Великобритании первый морской лорд адмирал Бен Ки покинул занимаемую должность.

Как передает Report, об этом британской Financial Times (FT) сообщили в Минобороны королевства.

"Сэр Бен Ки ушел со своего поста в связи с личными обстоятельствами. Дополнительных комментариев не будет", - заявили изданию в пресс-службе ведомства.

По данным FT, обязанности главкома будет временно исполнять его заместитель вице-адмирал Мартин Коннелл. Сообщается, что в Минобороны королевства уже провели беседы с несколькими потенциальными преемниками Ки.

Еще в конце 2024 года издание сообщало, что главком намерен покинуть должность в знак протеста против недостаточного, с его точки зрения, финансирования британских Королевских ВМС.

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