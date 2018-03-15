Главком НАТО призвал увеличить число войск в Европе

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ НАТО необходимо больше войск в Европе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил главнокомандующий силами альянса в Европе американский генерал Кертис Скапарротти.

"Что касается ротационного или постоянного присутствия, я считаю, что нам нужно больше сил в Европе. Я не думаю, что наши позиции достигли подходящего и требуемого уровня. Поэтому думаю, что мне хотелось бы иметь (дополнительные) постоянные силы", - сказал Скапарротти на слушаниях в палате представителей конгресса.