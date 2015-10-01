​Главком НАТО: Российские системы ПВО в Сирии - угроза для НАТО

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Российские системы ПВО в Сирии не предназначены для борьбы против ИГ и являются угрозой для НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав.

По его словам, развертывание Россией в Сирии ракетных систем "земля - воздух" SA-15 и SA-22, а также истребителей Су-30 является потенциальной угрозой для сил НАТО. "На сирийских аэродромах мы видим несколько передовых систем ПВО, которые не предназначены для борьбы против "Исламского государства". Я не видел у ИГ никаких самолетов, которые требуют SA-15 и SA-22", - заявил Бридлав.