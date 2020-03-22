Главы минздрава и минтруда Эквадора ушли в отставку

Министры здравоохранения и труда Эквадора, где число заразившихся коронавирусом превысило 500, подали в отставку.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил секретариат по делам коммуникаций при администрации президента.

Власти приняли отставку главы минздрава Эквадора Каталины Андрамуньо и министра труда страны Андреса Мадеро.

"Президент Республики Ленин Морено назначил Луиса Артуро Поведа Веласко министром труда и Хуана Карлоса Лопеса министром здравоохранения. Он выразил признательность Каталине Андрамуньо и Андресу Мадеро за проделанную работу", - говорится в пресс-релизе.

По последним данным властей, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 532. Власти Эквадора ввели комендантский час и запретили передвижение по стране из-за коронавируса.