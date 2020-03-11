​Главы минобороны Турции и России обсудили Идлиб

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Согласно информации, в ходе беседы стороны обменялись мнениями относительно обеспечения долгосрочного перемирия в Идлибе, а также создания условий для возвращения в свои дома свыше 1 млн беженцев из этого региона Сирии. Было отмечено, что более 80 процентов из них составляют женщины и дети.

Кроме того, подчеркнута решимость продолжать усилия по приданию устойчивого характера режиму прекращения огня в Идлибе, а также установлению мира и стабильности в регионе. Отмечена приверженность сторон обязательствам, вытекающим из достигнутых договоренностей.