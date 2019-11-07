Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

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Министры иностранных дел 28 стран-членов Евросоюза обсудят на плановом заседании 11 ноября ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в Брюсселе представитель Совета ЕС.

"Ожидается, что они обсудят ситуацию в регионе и возможную роль ЕС в содействии деэскалации. Министры могут также сосредоточиться на Иране, принимая во внимание его последние заявления по СВПД", - подчеркнул представитель.