Главы МИД Пакистана и России обсудили ситуацию в Кашмире

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши провел телефонную беседу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как передаёт Report со ссылкой на информационное агентство Dispatch News Desk (DND), глава МИД Пакистана проинформировал Лаврова о незаконных и односторонних шагах, предпринятых правительством Индии по изменению оспариваемого статуса Джамму и Кашмира и их демографической структуры.

Он добавил, что эти шаги Индии противоречат резолюциям Совета Безопасности ООН и международному праву, а также проинформировал об ухудшении ситуации с безопасностью населения в регионе, в котором в течение последних десяти дней действует комендантский час.

Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией. Он подчеркнул важность разрешения всех текущих вопросов путем диалога и мирными средствами.

Два лидера согласились продолжать совместную работу во имя мира и стабильности в регионе.