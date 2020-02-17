Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс

Главы МИД стран Европейского союза обсудят в понедельник на совещании в Брюсселе ситуацию в Ливии, где по-прежнему высока угроза возобновления крупномасштабных боевых действий, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил глава МИД Германии Хайко Маас, европейские министры рассмотрят, в частности, участие ЕС в разрешении внутриливийского конфликта.

Ранее ЕС выражал опасения, что деградация ситуации в Ливии может привести к новой волне беженцев в Европу.

Кроме того, как следует из документов ЕС, на встрече планируется обсудить ситуацию в сирийском Идлибе, где правительственные войска продолжают операцию против боевиков.

Европейские страны также рассмотрят вызвавший много споров американский план палестино-израильского урегулирования, получивший название "сделка века".

Согласно оценке врачей, более чем 8 тыс. инфицированных в Хубэе находятся в тяжелом состоянии, а свыше 1,7 тыс. заразившихся - в критическом. Под наблюдением медиков также насчитывается порядка 71,6 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.