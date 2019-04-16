Главы МИД Британии давали гарантии президенту Эквадора не экстрадировать Ассанжа

Главы британского МИД в письменной форме заверяли президента Эквадора Ленина Морено, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет выдан стране, где ему могла бы грозить смертная казнь.
Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian, опубликовав соответствующие документы, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Так, письма за подписями нынешнего главы Форин оффиса Джереми Ханта и его предшественника Бориса Джонсона направлялись эквадорскому лидеру 7 марта и 10 августа 2018 года. "Вы выразили обеспокоенность тем, что в случае экстрадиции Джулиана Ассанжа из Великобритании существует риск того, что он может быть приговорен к смертной казни. Я могу подтвердить, что, в соответствии с законодательством Соединенного Королевства, выдача человека не может быть осуществлена, если ему грозит смертная казнь", - говорится в тексте обоих документов.
Далее в письмах разъясняется, что в случае поступления запроса об экстрадиции из страны, в которой применяется высшая мера наказания в виде лишения жизни, министр внутренних дел Великобритании сначала должен получить "соответствующие гарантии, что смертная казнь не будет назначена или приведена в исполнение".
Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Из-за выдвинутых против него в Швеции обвинений в домогательствах в 2012 году он попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти семи лет. Южноамериканская страна 11 апреля отказала ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а затем и по запросу США на экстрадицию от 2017 года.
Основатель WikiLeaks опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь, однако Минюст США утверждает, что он может быть наказан лишением свободы на пять лет за хакерскую деятельность.
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