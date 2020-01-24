Главы ЕК и Совета ЕС подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, что открывает возможность для его ратификации в Европарламенте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила председатель ЕК в своем Twitter.

"Шарль Мишель и я только что подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС, что позволяет Европарламенту его ратифицировать", - говорится в сообщении.

В свою очередь Ш.Мишель в своем Twitter отметил, что Евросоюз и Соединенное Королевство "открывают новую главу в качестве партнеров и союзников".