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Главе правительства Уэльса вынесли вотум недоверия

Главе правительства Уэльса вынесли вотум недоверия Депутаты регионального парламента Уэльса (Сенедда) вынесли вотум недоверия главе валлийского правительства (первому министру) Воану Гетингу, который вступил в должность менее трех месяцев назад.
Другие страны
5 июня 2024 г. 21:09
Главе правительства Уэльса вынесли вотум недоверия

Депутаты регионального парламента Уэльса (Сенедда) вынесли вотум недоверия главе валлийского правительства (первому министру) Воану Гетингу, который вступил в должность менее трех месяцев назад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе голосования, которое транслировалось в прямом эфире, о потере доверия к главе Лейбористской партии Уэльса заявили 29 из 60 депутатов, в поддержку первого министра высказались лишь 27.

Вопрос о доверии Гетингу был поднят после того, как политические противники обвинили его в нарушении правил сбора пожертвований на финансирование собственной избирательной кампании.

Результаты голосования не обязывают политика покидать занимаемый пост, однако ставят в крайне сложное положение с учетом того, что не все из 30 членов его фракции в парламенте поддержали главу региона.

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