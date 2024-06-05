Главе правительства Уэльса вынесли вотум недоверия

Депутаты регионального парламента Уэльса (Сенедда) вынесли вотум недоверия главе валлийского правительства (первому министру) Воану Гетингу, который вступил в должность менее трех месяцев назад.

Депутаты регионального парламента Уэльса (Сенедда) вынесли вотум недоверия главе валлийского правительства (первому министру) Воану Гетингу, который вступил в должность менее трех месяцев назад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе голосования, которое транслировалось в прямом эфире, о потере доверия к главе Лейбористской партии Уэльса заявили 29 из 60 депутатов, в поддержку первого министра высказались лишь 27.

Вопрос о доверии Гетингу был поднят после того, как политические противники обвинили его в нарушении правил сбора пожертвований на финансирование собственной избирательной кампании.

Результаты голосования не обязывают политика покидать занимаемый пост, однако ставят в крайне сложное положение с учетом того, что не все из 30 членов его фракции в парламенте поддержали главу региона.