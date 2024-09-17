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Главе МИД Франции предложен пост вице-президента Еврокомиссии

Главе МИД Франции предложен пост вице-президента Еврокомиссии Глава МИД Франции Стефан Сежурне может стать вице-президентом Еврокомиссии.
Другие страны
17 сентября 2024 г. 12:51
Главе МИД Франции предложен пост вице-президента Еврокомиссии

Глава МИД Франции Стефан Сежурне может стать вице-президентом Еврокомиссии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, данный пост ему предложила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В своем выступлении перед Европарламентом в Страсбурге она заявила о том, что Сежурне будет руководить работой по созданию условий для процветания компаний, инвестиций и инноваций, экономической стабильности, торговли и экономической безопасности.

"Я предложила Стефану Сежурне пост вице-президента по индустриальной стратегии и промышленности", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Fransa XİN başçısına Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti vəzifəsi təklif edilib

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