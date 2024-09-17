Главе МИД Франции предложен пост вице-президента Еврокомиссии

Глава МИД Франции Стефан Сежурне может стать вице-президентом Еврокомиссии.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне может стать вице-президентом Еврокомиссии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, данный пост ему предложила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В своем выступлении перед Европарламентом в Страсбурге она заявила о том, что Сежурне будет руководить работой по созданию условий для процветания компаний, инвестиций и инноваций, экономической стабильности, торговли и экономической безопасности.

"Я предложила Стефану Сежурне пост вице-президента по индустриальной стратегии и промышленности", - сказала она.