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Главе Еврокомиссии не досталось места во время встречи с Эрдоганом

Главе Еврокомиссии не досталось места во время встречи с Эрдоганом Во вторник в Анкаре состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем
Другие страны
7 апреля 2021 г. 11:42
Главе Еврокомиссии не досталось места во время встречи с Эрдоганом

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не дали стула во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет The Washington Post.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что главе ЕК не досталось места в зале заседаний, так как стульев было всего два, один из которых занял председатель Европейского совета Шарль Мишель.

В итоге, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу, который занимает более низкий ранг по дипломатическому протоколу.

Кроме того, согласно принятым нормам, это место во время подобных встреч обычно занимают переводчики и другие участники встречи.

Во вторник в Анкаре состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

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