Главе администрации Тайваня грозит штраф в $32 тыс. за фото в соцсети в день выборов

Действующую главу администрации Тайваня Цай Инвэнь обвинили в незаконной агитации в опубликованной записи в ее официальном аккаунте в социальной сети Line.

Действующую главу администрации Тайваня Цай Инвэнь обвинили в незаконной агитации в опубликованной записи в ее официальном аккаунте в социальной сети Line.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает тайваньский телеканал TVBS.

Согласно информации, утром она проголосовала в начальной школе города Синьбэй и выложила свою фотографию с бюллетенем возле избирательной урны.

"Я только что проголосовала, надеюсь, что все побыстрее выйдут и проголосуют", - написала она.

Однако под этим постом также было опубликована фотография Цай Инвэнь с изображенным на ней лозунгом предвыборной кампании ее заместителя, а также соратника по Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ.

Интернет-пользователи сочли это возможным нарушением закона о выборах, который прямо запрещает агитацию в день голосования.

Накануне центральная избирательная комиссия Тайваня сообщила, что за агитирующие посты в социальных сетях в день выборов, в том числе в Line и Facebook, может грозить высокий штраф. Для частных лиц его размер может составить до 1 млн новых тайваньских долларов (около $32 тыс.), а для политических партий и организаторов избирательных кампаний его размер может достичь 2 млн новых тайваньских долларов (от $6,4 до $64 тыс.).