Представитель коалиции: ​Главари "Исламского государства" бегут из Ирака и Сирии в Ливию

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Главари террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) бегут в Ливию из Ирака и Сирии для вербовки новых пособников. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель командования международной коалиции против ИГ полковник Стив Уоррен.

"Мы не наблюдаем большого оттока боевиков ИГ в Ливию из Ирака и Сирии, однако заметили, что туда отправляются крупные полевые командиры", - приводит слова американского офицера общеарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат". "Они едут в Ливию с целью вербовки боевиков из соседних стран", - пояснил Уоррен.

Он также отметил, что нанесение авиаударов по позициям боевиков в Ливии в ближайшее время не планируется, однако "вероятность этого становится все выше". Уоррен при этом подчеркнул, что ливийским властям необходимо проявить волю и самоорганизоваться, чтобы оказать коалиции помощь в уничтожении ИГ.

Международная коалиция по противодействию террористическим группировкам, действующим в Ираке и Сирии, была сформирована под руководством США летом 2014 года. Формально об участии в этом объединении заявили около 60 стран.