Главарь мексиканской банды застрелен во время пластической операции

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Главарь банды, специализирующейся на похищении горючего, был застрелен в Мексике прямо в больнице во время проведения пластической операции для изменения внешности, передает Report со ссылкой РИА Новости.

Преступников, которые осуществляют незаконные врезки в нефтепроводы, называют в Мексике "уачиколерос".

Нападение на больницу произошло в понедельник. В одном из убитых правоохранители позднее опознали главаря банды по имени Хесус Мартин, более известного по прозвищу "Калимба". Находившемуся на операционном столе преступнику пытались изменить не только внешность, но и отпечатки пальцев.

Помимо бандита в перестрелке были убиты еще три человека.