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    Главарь мексиканской банды застрелен во время пластической операции

    Находившемуся на операционном столе преступнику пытались изменить не только внешность, но и отпечатки пальцев

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Главарь банды, специализирующейся на похищении горючего, был застрелен в Мексике прямо в больнице во время проведения пластической операции для изменения внешности, передает Report со ссылкой РИА Новости.

    Преступников, которые осуществляют незаконные врезки в нефтепроводы, называют в Мексике "уачиколерос".

    Нападение на больницу произошло в понедельник. В одном из убитых правоохранители позднее опознали главаря банды по имени Хесус Мартин, более известного по прозвищу "Калимба". Находившемуся на операционном столе преступнику пытались изменить не только внешность, но и отпечатки пальцев.

    Помимо бандита в перестрелке были убиты еще три человека.

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