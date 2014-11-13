 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главарь "Исламского государства" призвал к всемирному джихаду

    Террористы утверждают, что халифат распространился и на Саудовскую Аравию, Йемен, Египет, Ливию и Алжир

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Группировка "Исламское государство" (ИГ) опубликовала аудиозапись, в которой, как утверждается, ее лидер Абу Бакр Аль-Багдади призывает к насилию в отношении йеменских шиитских повстанцев-хуситов, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Террорист утверждает, что "халифат" распространился уже и на Саудовскую Аравию, Йемен, Египет, Ливию и Алжир. Также он заявляет, что кампания международной коалиции во главе с США "провалилась".

    Иракские власти ранее подтвердили ранение лидера ИГ в результате авиаудара. Насколько серьезны ранения боевика, источники не смогли сообщить.

    В ряде СМИ появились предположения, что боевик убит, однако эти данные не были подтверждены властями.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi