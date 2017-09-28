Главарь “Исламского государства” оказался жив

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Главарь “Исламского государства” Абу Бакр аль-Багдади выступил с обращением к своим соратникам.

Как передает Report на иностранные СМИ, согласно затронутым в речи аль-Багдади темам, он в курсе происходящего в зонах вооруженных столкновений членов ИГ с правительственными войсками в Сирии и Ираке.

В частности, в речи лидера ИГ упоминается встреча межсирийских переговорщиков «Астана-6», прошедшая в середине сентября 2017 года. Кроме того, аль-Багдади упоминает угрозы Северной Кореи в отношении США и Японии, что вкупе с фактом казахстанских переговоров позволяет утверждать, что записи не более двух недель. Также халиф ИГ упрекает США в неспособности противостоять растущей российской мощи в Сирии.

Предыдущее аудиобращение лидера ИГ было выпущено в начале ноября 2016 года.

В июне этого года Минобороны и МИД России сообщили, что лидер ИГ с большой вероятностью был убит в результате российского авиаудара 28 мая близ сирийской Ракки. Об уничтожении аль-Багдади говорилось в июне и декабре 2016-го, в апреле 2015-го (отмечалось, что он получил тяжелое ранение и скончался в больнице), а также в ноябре 2014-го. Все эти сообщения не подтверждались.