Глава МИД: США и НАТО сознательно повышают уровень напряженности в отношениях с Россией

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ США и НАТО осознанно повышают градус напряженности в отношениях с Россией.

Как передает Report, об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Сегодня мы наблюдаем самое впечатляющее с момента окончания холодной войны наращивание военного потенциала, усиление военного присутствия и инфраструктуры НАТО на ее восточном фланге с целью оказания политического и военного давления на нашу страну»,— сообщил министр в интервью.

Лавров рассказал, что у российских границ проводятся учения стран блока, которые зачастую носят явно провокационный характер. По мнению главы МИДа, под предлогом мнимой «угрозы с Востока» в странах Центральной и Восточной Европы размещается тяжелая военная техника США, и появляются новые элементы командной структуры альянса.