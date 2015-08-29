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    ​Глава Южного Судана приказал боевикам сложить оружие

    Заявление об этом прозвучало по итогам двусторонних переговоров о перемирии

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Лидер повстанческого движения в Южном Судане Риек Мачар призвал своих боевиков сложить оружие, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    В свою очередь президент Южного Судана Салва Киир в четверг приказал всем армейским подразделениям прекратить военные действия против повстанческих сил.

    Заявление об этом прозвучало по итогам двусторонних переговоров о перемирии.

    Гражданская война в стране длится уже более полутора лет. В результате этого конфликта более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

    Несмотря на объявленное перемирие, ситуация в регионе по-прежнему неспокойная.

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