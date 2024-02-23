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Глава Южного командования ВС США посетит Аргентину в апреле

Глава Южного командования ВС США посетит Аргентину в апреле Глава Южного командования Вооруженных сил США Лора Ричардсон посетит Аргентину в апреле.
Другие страны
23 февраля 2024 г. 22:37
Глава Южного командования ВС США посетит Аргентину в апреле

Глава Южного командования Вооруженных сил США Лора Ричардсон посетит Аргентину в апреле.

Как передает Report, об этом сообщила министр иностранных дел южноамериканской страны Диана Мондино.

"В графике уже стоят визиты замсекретаря министерства энергетики, [представителя] министерства торговли и ответственного за планирование политики Госдепартамента. Все трое будут в марте. В апреле приедет глава Южного командования США", - сказала Мондино на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В ходе визита в Аргентину Блинкен встретился с президентом страны Хавьером Милеем.

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