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Глава ЮНИСЕФ призвала талибов немедленно вернуть девочек в школы

Глава ЮНИСЕФ призвала талибов немедленно вернуть девочек в школы Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел призвала находящееся у власти в Афганистане движение "Талибан" разрешить девочкам учиться в средних школах.
Другие страны
22 марта 2023 г. 07:28
Глава ЮНИСЕФ призвала талибов немедленно вернуть девочек в школы

Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел призвала находящееся у власти в Афганистане движение "Талибан" разрешить девочкам учиться в средних школах.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", слова руководителя ЮНИСЕФ приведены на сайте всемирной организации.

"Вызывает глубокое разочарование тот факт, что де-факто власти Афганистана в очередной раз не позволили девочкам пойти в среднюю школу. Это ничем не оправданное и недальновидное решение разрушает надежды и мечты более миллиона девочек и является еще одним мрачным этапом продолжающегося ухудшения прав девочек и женщин по всей стране", - говорится в заявлении Рассел.

Отметим, что накануне в Афганистане официально объявили о начале нового учебного года.

В сообщении отмечается, что руководители "Талибана" не раз обещали, в том числе представителям ООН, что не будут препятствовать образованию девочек и женщин. Но они уже несколько лет лишены права на учебу.

Глава ЮНИСЕФ полагает, что отсутствие возможности получить образование наносит огромный урон психическому здоровью и благополучию детей, а также будущему страны в целом.

"Девочки и подростки, в том числе с ограниченными возможностями, имеют право на образование. Лишение девочек возможности учиться будет иметь далеко идущие последствия для экономики и системы здравоохранения страны", - подчеркнула она.

Афганистан - единственная страна в мире, где девочки не могут учиться. После захвата власти в Афганистане "Талибаном" в августе 2021 года обучение девочек в средних школах было приостановлено.

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Версия на азербайджанском языке UNICEF rəhbəri “Talibanı” qızları dərhal məktəblərə qaytarmağa çağırıb

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