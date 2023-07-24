Глава ЮАР на саммите "Россия-Африка" обсудит с президентом РФ мирный план по Украине

Президент ЮАР Сирил Рамафоса воспользуется присутствием на саммите "Россия-Африка" для продвижения мирной инициативы по Украине, ранее представленной африканскими лидерами.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса воспользуется присутствием на саммите "Россия-Африка" для продвижения мирной инициативы по Украине, ранее представленной африканскими лидерами.

Как передает Report, об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на неназванных южноафриканских чиновников.

Ранее источник, близкий к организации встречи, сообщил о том, что участники африканской мирной инициативы рассчитывают на встречу с президентом России Владимиром Путиным 28 июля в Санкт-Петербурге.

В июне Путин провел в Петербурге встречу с представительной делегацией африканских лидеров, в состав которой вошли президенты ЮАР, Сенегала, Коморских островов и Замбии.

Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.