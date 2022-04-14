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Глава Всемирного банка призвал списать задолженность бедных стран

Глава Всемирного банка призвал списать задолженность бедных стран Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас предупредил об ухудшении условий жизни в беднейших странах в свете рост цен на продовольствие и предложил списать их задолженность.
Другие страны
14 апреля 2022 г. 14:48
Глава Всемирного банка призвал списать задолженность бедных стран

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас предупредил об ухудшении условий жизни в беднейших странах в свете рост цен на продовольствие и предложил списать их задолженность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в опубликованном интервью германскому журналу Wirtschaftswoche.

"Высокая инфляция для беднейших государств является экономической и социальной катастрофой", - отметил Мэлпас. Он указал на то, что, чем беднее страна, тем сложнее ей противостоять росту цен и последствиям этого.

"Война в Украине должна сейчас привести к переосмыслению в богатых странах. Мы должны освободить бедные государства от гнетущих их долгов", - предложил глава Всемирного банка.

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Версия на английском языке World Bank chief calls for debt relief for poor countries

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