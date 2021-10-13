Глава Всемирного банка: Пандемия привела к усугублению бедности в мире

Пандемия коронавируса привела к тому, что число людей, живущих в условиях крайней бедности, значительно выросло по всему миру, развивающиеся государства нуждаются в помощи.

Пандемия коронавируса привела к тому, что число людей, живущих в условиях крайней бедности, значительно выросло по всему миру, развивающиеся государства нуждаются в помощи.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас.

"Пандемия приводит к повышению уровня бедности по всему миру, она уже подтолкнула почти 100 млн человек к чрезвычайной бедности", - сказал он на онлайн-семинаре, трансляцию которого вели на сайте банка. "Мы наблюдаем движение в обратном направлении с точки зрения развития", - отметил Мэлпас. По его словам, в сфере усилий по снижению уровня чрезвычайной бедности "прогресс отброшен назад на годы".

"Жизненно важно, чтобы мы изменили политику и в развитых, и в развивающихся странах, чтобы рост и инвестиции получили более широкое распространение", - сказал директор ВБ. Он подчеркнул, что следует активизировать усилия с целью вакцинации как можно большего числа людей в развивающихся странах.

Говоря об усилиях ВБ с целью поддержки беднейших стран, он сообщил: "В течение 15 месяцев, завершившихся в июне 2021 года, мы обязались привлечь 137 млрд долларов США в качестве финансирования, которое поможет странам. Значительная часть этих средств - гранты, кредиты с нулевой или очень низкой процентной ставкой с тем, чтобы помочь странам достичь лучших результатов в сфере развития. Это ключевая задача для банка".

Мэлпас также отметил, что банк может оказать содействие путем "выявления государств, где имеет место движение вспять с точки зрения развития", и представить свои рекомендации относительно необходимых мер.