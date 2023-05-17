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Глава временного правительства талибов ушел в отставку

Глава временного правительства талибов ушел в отставку Премьер-министр во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан", Мохаммад Хасан Ахунд попросил освободить его от должности по состоянию здоровья.
Другие страны
17 мая 2023 г. 00:31
Глава временного правительства талибов ушел в отставку

Премьер-министр во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан", Мохаммад Хасан Ахунд попросил освободить его от должности по состоянию здоровья.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве талибов.

По информации неназванного афганского чиновника, на должность временно исполняющего обязанности премьера в правительстве талибов назначен Абдул Кабир.

Ранее он занимал должность заместителя Ахунда по политическим вопросам.

Информацию подтвердил источник афганского телеканала Tolo News. Собеседник канала уточнил, что Кабира на должность главы временного афганского кабмина распорядился назначить лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада.

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