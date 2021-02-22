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Глава ВОЗ заявил о необходимости повсеместной вакцинации от коронавируса

Глава ВОЗ заявил о необходимости повсеместной вакцинации от коронавируса Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что "начало вакцинации во всех странах соответствует интересам всего мира"
Другие страны
22 февраля 2021 г. 17:03
Глава ВОЗ заявил о необходимости повсеместной вакцинации от коронавируса

Отсутствие или задержка вакцинации от коронавируса где-либо в мире может привести к распространению новых разновидностей инфекции на планете и свести на нет эффективность имеющихся вакцин. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, подчеркнувший необходимость проведения прививок повсеместно.

Отвечая на вопросы журналистов по завершении проходившей в виртуальном формате беседы с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, глава ВОЗ сказал, что "начало вакцинации во всех странах соответствует интересам всего мира". "Это поможет бороться с вирусом повсюду", - пояснил он.

"Если этот вирус не будет побежден повсеместно, то мы не сможем победить его в глобальном масштабе", - продолжил гендиректор. "Если в каких-то местах вакцинация не будет проведена или будет отсрочена, то они станут полем для размножения новых разновидностей [коронавируса]. В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными", - констатировал Гебрейесус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что отсутствие вакцинации в развивающихся странах ввиду отсутствия у них вакцины создает проблему не только для них самих, но и для "государств с высокими доходами". В этой связи он призвал эти государства объяснить своим гражданам, что для защиты от COVID-19 требуется не только их вакцинация, но и вакцинация "остального мира".

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