Глава ВОЗ заявил, что ситуация в области здравоохранения в Газе не поддается описанию

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал ситуацию со здоровьем людей в секторе Газа "неописуемой".

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал ситуацию со здоровьем людей в секторе Газа "неописуемой".

Как передает Report , соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в X (ранее Twitter).

"Ситуация со здоровьем в Газе не поддается описанию", - указал глава ВОЗ, еще раз выразив "серьезную обеспокоенность по поводу возможного полномасштабного нападения на Рафах, которое приведет к невообразимым страданиям". "Я повторяю призыв ко всем сторонам работать во имя мира", - подчеркнул Гебрейесус.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.