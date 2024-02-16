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Глава ВОЗ заявил, что ситуация в области здравоохранения в Газе не поддается описанию

Глава ВОЗ заявил, что ситуация в области здравоохранения в Газе не поддается описанию Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал ситуацию со здоровьем людей в секторе Газа "неописуемой".
Другие страны
16 февраля 2024 г. 06:09
Глава ВОЗ заявил, что ситуация в области здравоохранения в Газе не поддается описанию

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал ситуацию со здоровьем людей в секторе Газа "неописуемой".

Как передает Report, соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в X (ранее Twitter).

"Ситуация со здоровьем в Газе не поддается описанию", - указал глава ВОЗ, еще раз выразив "серьезную обеспокоенность по поводу возможного полномасштабного нападения на Рафах, которое приведет к невообразимым страданиям". "Я повторяю призыв ко всем сторонам работать во имя мира", - подчеркнул Гебрейесус.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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