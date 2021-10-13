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Глава ВОЗ заявил, что для борьбы с пандемией нужно помогать Африке

Глава ВОЗ заявил, что для борьбы с пандемией нужно помогать Африке Мировое сообщество не сможет добиться завершения пандемии коронавируса, если имеющиеся вакцины будут использовать в качестве бустера, а не передадут африканским странам.
Другие страны
13 октября 2021 г. 05:57
Глава ВОЗ заявил, что для борьбы с пандемией нужно помогать Африке

Мировое сообщество не сможет добиться завершения пандемии коронавируса, если имеющиеся вакцины будут использовать в качестве бустера, а не передадут африканским странам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на онлайн-мероприятии, организованном Международным валютным фондом и Всемирным банком.

"Что касается бустеров, я бы вновь напомнил о том, каковы цифры, поскольку мир должен осознать эту несправедливость", - сказал он. "Как я заявлял ранее, были использованы 6,5 млрд доз вакцины. Из них Африка получила только 166 млн. 166 млн для 1,2 млрд человек. А оставшиеся 6,3 млрд - для остального мира", - подчеркнул Гебрейесус.

"Учитывая, что лишь 166 млн (доз вакцины) доставлены в Африку для 1,2 млрд (человек), начинать ревакцинацию - это самый худший из тех шагов, которые может предпринять мировое сообщество, - сказал гендиректор ВОЗ. - Это несправедливо и нечестно. Мы не сможем остановить пандемию, игнорируя целый континент. Континент, где нет производственных мощностей или каких-либо других средств (получения вакцины)". "Потому миру следует вернуться к здравому смыслу", - добавил он.

"Суть проблемы в одном континенте. Давайте займемся этим в первую очередь", - сказал Гебрейесус. "Государствам неправильно переходить к применению бустеров, когда они ни одной дозы не предоставили Африке", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Afrikada yenidən vaksinasiya mümkün deyil

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