Глава ВОЗ выразил надежду на прекращение режима ЧС по ковиду в мире в 2023 году

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что в 2023 году завершится действующий с 2020 года в связи с COVID-19 режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей м

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что в 2023 году завершится действующий с 2020 года в связи с COVID-19 режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в среду на пресс-конференции в Женеве.

"Мы надеемся, что в какой-то момент в будущем году мы сможем сказать, что COVID-19 больше не является мировой чрезвычайной ситуацией", - сказал он.

Глава ВОЗ напомнил, что год назад, когда был обнаружен омикрон-штамм коронавируса, болезнь уносила каждую неделю около 50 тыс. жизней. На прошлой неделе от ковида в мире умерли менее 10 тыс. человек. По словам гендиректора, мир "все еще сталкивается с неопределенностями и вызовами" в сфере борьбы с пандемией коронавируса. Лишь один из каждых пяти жителей в странах с низкими доходами был вакцинирован от ковида, а доступ к средствам лечения "остается неприемлемо неравным", подчеркнул Гебрейесус.

Хотя ситуация сейчас "существенно лучше", тем не менее нужно продолжать борьбу с инфекцией. "Вирус останется с нами. Вопрос в том, как мы будем с ним справляться", - пояснил глава ВОЗ. Он обратил внимание на тот факт, что сейчас у человечества имеются инструменты для борьбы с коронавирусом.