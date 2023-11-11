Глава ВОЗ: Война на Ближнем Востоке выявила кризис в Совете Безопасности ООН

В секторе газа каждые 10 минут гибнет ребенок.

В секторе Газа каждые 10 минут гибнет ребенок.

Как передает Report , об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В секторе Газа убиты больше 10,8 тыс. человек, почти 70% из них женщины и дети. В среднем в секторе Газа каждые 10 минут погибает один ребенок", - сказал он.

Глава ВОЗ считает, что война на Ближнем Востоке показала кризис в Совете Безопасности ООН и необходимость реформ.

"Совет Безопасности представляет реальную политику Второй мировой войны, но не XXI века",- сказал он.