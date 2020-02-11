Глава ВОЗ: Вакцину от коронавируса могут создать через полтора года

Первые образцы вакцины от нового коронавируса могут быть готовы через полтора года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Первая вакцина [от коронавируса нового типа] может быть готова через 18 месяцев", - отметил он.

"Разработка вакцин и терапевтических средств является одной из важных составляющих программы исследований. Но это только одна часть. Потребуется время на их развитие. Но в то же время мы не беззащитны", - подчеркнул глава ВОЗ.