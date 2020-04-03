Глава ВОЗ против быстрой отмены странами ограничений в связи с пандемией

Быстрое снятие ограничений, введенных государствами в связи со вспышкой заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа, может привести к усилению пандемии и обернуться серьезными экономическими потерями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую точку зрения озвучил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Если страны проявят спешку в быстром снятии ограничений, то коронавирус может усилиться и экономические последствия могут быть более серьезными и продолжительными", - сказал он. Гебрейесус сообщил, что, согласно поступившей в ВОЗ информации, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1 млн, а умерших - превзошло 50 тыс.

"Лучший способ для стран снять ограничения и облегчить их экономические последствия - это атаковать коронавирус, используя набор агрессивных и всеобъемлющих мер", - отметил он, подчеркнув, что следует "выявлять, тестировать, изолировать и работать по каждому случаю заболевания", а также отслеживать контакты больных людей со здоровыми.