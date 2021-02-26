Глава ВОЗ призвал увеличить производство вакцины от коронавируса в мире

Мировое сообщество должно предпринять шаги для увеличения производства вакцины от коронавируса в мире, используя для этого, в частности, такие инструменты, как передача технологий и лицензий.

Мировое сообщество должно предпринять шаги для увеличения производства вакцины от коронавируса в мире, используя для этого, в частности, такие инструменты, как передача технологий и лицензий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Сейчас настало время использовать все инструменты для наращивания производства, включая передачу лицензий и технологий, а там, где необходимо, применять изъятия из прав интеллектуальной собственности", - сказал он.

Гендиректор приветствовал принятую Советом Безопасности ООН резолюцию о справедливом распределении вакцин от коронавируса в мире. Он ожидает от Совбеза также шагов, которые облегчили бы увеличение объемов производства вакцины. "Я рад, что Совет Безопасности ООН проголосовал за справедливый доступ к вакцинам. В то же время, если мы хотим практических решений, то к вопросу об изъятиях в правах интеллектуальной собственности нужно отнестись серьезно, и Совет Безопасности ООН может это сделать, если есть политическая воля", - констатировал Гебрейесус. По его словам, "есть и другие практические шаги, которые могут быть приняты, где у Совета Безопасности ООН имеется большое влияние".

Коснувшись деятельности международного механизма доступа к вакцинам COVAX, глава ВОЗ назвал "большим прогрессом" начало поставок препаратов по этой программе. В среду вакцина была доставлена в Гану, а в пятницу - в Кот-д'Ивуар. "Мы добились большого прогресса. Однако этот прогресс хрупкий. Нам нужно ускорить поставки и распределение вакцин от COVID-19", - продолжил гендиректор. Он подчеркнул, что этой цели невозможно достичь, если "некоторые страны продолжают обращаться к предприятиям, которые производят вакцину для COVAX". "Подобные действия подрывают COVAX и лишают работников здравоохранения и людей с уязвимым здоровьем вакцин, необходимых для спасения жизни", - констатировал Гебрейесус.