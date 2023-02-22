Глава ВОЗ призвал мировое сообщество инвестировать в разработку вакцин от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество инвестировать в разработку вакцин от COVID-19.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество инвестировать в разработку вакцин от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на брифинге в Женеве в среду он также высказался за продолжение вакцинации.

Глава ВОЗ сослался на новые данные исследований коронавируса, которые, по его словам, "добавляют веса свидетельствам о пользе вакцинации". Он отметил, что первоначальная вакцинация и бустерные прививки "снижают вероятность сердечных приступов и инсультов" у пациентов с ковидом. "Я обращаю внимание на эти данные, потому что они вновь подчеркивают, что правительства должны проводить вакцинацию и делать бустерные прививки своему населению, особенно в группах наибольшего риска, включая пожилых людей и работников здравоохранения", - сказал Гебрейесус.

"Исключительно важно также, чтобы правительства поддерживали и усиливали наблюдение и секвенирование", - констатировал гендиректор. Он пояснил, что, поскольку коронавирус SARS-CoV-2 эволюционирует, наблюдение за ним и секвенирование его генома помогут быстро "оценивать и модернизировать" вакцины, терапевтические и диагностические средства.