Глава ВОЗ предупредил о разрушительных последствиях запрета БАПОР

Решение о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет иметь разрушительные последствия для миллионов палестинцев.

Решение о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет иметь разрушительные последствия для миллионов палестинцев.

Как передает Report , с таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на своей странице в соцсети Х.

"БАПОР является незаменимым спасательным кругом для палестинского народа, и так было на протяжении последних семи десятилетий. Решение израильского парламента о запрете БАПОР заниматься деятельностью по спасению жизней и охране здоровья миллионов палестинцев будет иметь разрушительные последствия. Это недопустимо", - написал глава ВОЗ.

Он отметил, что принятый Израилем закон "противоречит обязательствам еврейского государства и угрожает жизни и здоровью всех тех, кто зависит от БАПОР".

Напомним, что 28 октября Кнессет принял закон о запрете деятельности БАПОР в Израиле. За документ проголосовали 92 депутата, 10 высказались против.

Закон запрещает БАПОР иметь представительства, предоставлять услуги и вести прямо или косвенно какую-либо деятельность на израильской территории.