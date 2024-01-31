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Глава ВОЗ предостерег о катастрофических последствиях прекращения финансирования БАПОР

Глава ВОЗ предостерег о катастрофических последствиях прекращения финансирования БАПОР Решения различных стран приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будут иметь катастрофические последствия для населения сектора Газа.
Другие страны
31 января 2024 г. 18:49
Глава ВОЗ предостерег о катастрофических последствиях прекращения финансирования БАПОР

Решения различных стран приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будут иметь катастрофические последствия для населения сектора Газа.

Как передает Report, об этом на брифинге для СМИ заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус.

"Решения различных стран приостановить финансирование БАПОР, крупнейшего поставщика гуманитарной помощи в этом кризисе, будут иметь катастрофические последствия для населения Газы. Ни одна другая организация не имеет возможности предоставить такую масштабную и обширную помощь, в которой остро нуждаются 2,2 миллиона человек в секторе Газа. Мы призываем [страны] пересмотреть эти заявления", - сказал он.

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