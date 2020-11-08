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Глава ВОЗ поздравил Байдена с победой

Глава ВОЗ поздравил Байдена с победой Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус поздравил кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена с победой на выборах и отметил важность совместной борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции.
Другие страны
8 ноября 2020 г. 14:26
Глава ВОЗ поздравил Байдена с победой
Тедрос Адханом Гебрейесус

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус поздравил кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена с победой на выборах и отметил важность совместной борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Поздравляю избранного президента (США) Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис. Мои коллеги из ВОЗ и я с нетерпением ждем возможности поработать с вами и вашими командами. Кризисы, подобные пандемии COVID-19, показывают важность глобальной сплоченности в защите жизней и средств к существованию», — написал глава ВОЗ.

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