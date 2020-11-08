Глава ВОЗ поздравил Байдена с победой

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус поздравил кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена с победой на выборах и отметил важность совместной борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус поздравил кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена с победой на выборах и отметил важность совместной борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Поздравляю избранного президента (США) Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис. Мои коллеги из ВОЗ и я с нетерпением ждем возможности поработать с вами и вашими командами. Кризисы, подобные пандемии COVID-19, показывают важность глобальной сплоченности в защите жизней и средств к существованию», — написал глава ВОЗ.