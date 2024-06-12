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Глава ВОЗ потребовал немедленного освобождения задержанных в Йемене сотрудников ООН

Глава ВОЗ потребовал немедленного освобождения задержанных в Йемене сотрудников ООН Сотрудники ООН и гуманитарных организаций, задержанные в Йемене, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены.
Другие страны
12 июня 2024 г. 09:18
Глава ВОЗ потребовал немедленного освобождения задержанных в Йемене сотрудников ООН

Сотрудники ООН и гуманитарных организаций, задержанные в Йемене, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Глубоко обеспокоен задержанием сотрудника ВОЗ в Йемене вместе с другими сотрудниками ООН и гуманитарными работниками. Мы тесно сотрудничаем с нашими коллегами из ООН, чтобы обеспечить их безопасность. Призываем к немедленному и безоговорочному освобождению задержанных. Гуманитарные работники никогда не должны становиться мишенями", - подчеркнул Гебрейесус.

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