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Глава ВОЗ порекомендовал запретить ароматизаторы в табачных изделиях

Глава ВОЗ порекомендовал запретить ароматизаторы в табачных изделиях Глава ВОЗ порекомендовал запретить ароматизаторы в табачных изделиях
Другие страны
30 мая 2025 г. 20:20
Глава ВОЗ порекомендовал запретить ароматизаторы в табачных изделиях

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал срочно запретить все ароматизаторы в табачных и никотиновых изделиях, включая сигареты, кальяны и электронные сигареты, чтобы защитить молодежь от зависимости.

Как передает Report об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу организации.

"Ароматизаторы подпитывают новую волну зависимости и должны быть запрещены", - заявил он по случаю всемирного дня без табака.

Гебрейесус подчеркнул, что ароматизаторы "сводят на нет десятилетия прогресса в борьбе против табака". Отмечается, что именно ароматизаторы маскируют резкий вкус табачных и никотиновых изделий, "превращая токсичные продукты в приманку для молодежи". Они не только затрудняют отказ от курения, но и связаны с серьезными заболеваниями легких.

"Без решительных действий глобальная эпидемия табакокурения, которая уже уносит жизни около 8 млн человек ежегодно, будет продолжать распространяться под влиянием зависимости, прикрытой привлекательными ароматизаторами", - предостерег глава ВОЗ.

По данным организации, в настоящее время продажа ароматизированного табака запрещена более чем в 50 странах мира, электронных сигарет - более чем в 40. Меры приняли, в частности, Бельгия, Дания и Литва, и ВОЗ призывает другие страны последовать их примеру.

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