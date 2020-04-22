Глава ВОЗ: Помощь США здравоохранению в мире важна для их же безопасности

Финансовая поддержка Соединенными Штатами здравоохранения в других странах важна для самих США, поскольку способствует укреплению их безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие пояснения дал в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, отвечая на вопрос о последствиях приостановки американской финансовой поддержки, о которой объявил президент Дональд Трамп.

"США поддерживали ВОЗ. Это донор номер один, и мы это ценим", - сказал глава организации. Он отметил большое значение вложений США в здравоохранение в других государствах. Вместе с тем, как подчеркнул гендиректор ВОЗ, "для США очень важны инвестиции в другие страны, чтобы оставаться в безопасности".

"Надеюсь, что решение о замораживании финансирования (ВОЗ) будет пересмотрено, и США в очередной раз поддержат работу ВОЗ и продолжат спасать жизни", - отметил Т.Гебрейесус.

В ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать мнение "некоторых законодателей США", считающих, что он должен уйти в отставку, и тогда Вашингтон возобновит взносы, глава ВОЗ сказал: "Надеюсь, что они знают правила (назначения на должность руководителя ВОЗ)". "Мне больше нечего комментировать", - резюмировал гендиректор, напомнив, что уже почти три года ведется работа по реформированию организации. "Я продолжу работать день и ночь", - отметил он, добавив, что сосредоточит внимание и усилия на спасении жизни людей в условиях нынешней пандемии.