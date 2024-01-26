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Глава ВОЗ опроверг обвинения Израиля о "сговоре" с ХАМАС

Глава ВОЗ опроверг обвинения Израиля о "сговоре" с ХАМАС ВОЗ опровергает обвинения Израиля в том, что организация находится в "сговоре" с ХАМАС и "закрывает глаза" на страдания заложников, удерживаемых в секторе Газа.
Другие страны
26 января 2024 г. 22:28
Глава ВОЗ опроверг обвинения Израиля о сговоре с ХАМАС

ВОЗ опровергает обвинения Израиля в том, что организация находится в "сговоре" с ХАМАС и "закрывает глаза" на страдания заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Как передает Report, об этом написал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус в социальной сети X.

"Такие ложные заявления вредны и могут поставить под угрозу наших сотрудников, которые рискуют своей жизнью, обслуживая уязвимые слои населения. Как учреждение Организации Объединенных Наций ВОЗ беспристрастна и работает ради здоровья и благополучия всех людей", - говорится в сообщении.

Израиль в четверг обвинил ВОЗ в "сговоре" с ХАМАС, игнорируя доказательства израильской стороны об использовании радикальным движением больниц в секторе Газа.

Так, постоянный представитель Израиля при ООН и международных организациях в Женеве Мейрав Эйлон Шахар в четверг на заседании исполнительного совета ВОЗ заявила, что ХАМАС внедряется в больницы в Газе.

"В каждой больнице, которую ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) обыскивал в секторе Газа, были обнаружены доказательства военного использования ХАМАС", - сказала она.

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