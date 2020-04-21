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Глава ВОЗ о коронавирусе: Самое сложное еще впереди

​Глава ВОЗ о коронавирусе: Самое сложное еще впереди

Человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом 20 апреля заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Поверьте, самое сложное - впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию", - сказал он журналистам в Женеве.

"Многие попросту не понимают, что это за вирус", - добавил гендиректор ВОЗ. Он объяснил, что, с одной стороны, COVID-19 - очень заразный, а с другой - представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения

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