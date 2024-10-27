Глава ВОЗ назвал ситуацию на севере сектора Газа катастрофической

Бои вокруг и внутри медицинских учреждений на севере сектора Газа лишают его жителей необходимой помощи, в анклаве сложилась катастрофическая ситуация.
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Он обратил внимание на тяжелые последствия осады израильской армией больницы "Камаль Адван".
"Министерство здравоохранения Газы сообщило нам, что осада больницы "Камаль Адван" закончилась, но она обошлась очень дорого, - продолжил глава ВОЗ. - После задержания 44 сотрудников-мужчин только женщины из персонала, директор больницы и один врач-мужчина остались заботиться о почти 200 пациентах, отчаянно нуждающихся в медицинской помощи".
"Сообщения о повреждении или уничтожении больничных помещений и предметов медицинского назначения во время осады вызывают сожаление", - констатировал Гебрейесус.
Он добавил, что вся система здравоохранения в секторе Газа уже больше года подвергается атакам и что "единственный путь к сохранению того, что осталось от разваливающейся системы здравоохранения Газы, - это немедленное и безоговорочное прекращение огня".