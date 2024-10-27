Глава ВОЗ назвал ситуацию на севере сектора Газа катастрофической

Бои вокруг и внутри медицинских учреждений на севере сектора Газа лишают его жителей необходимой помощи, в анклаве сложилась катастрофическая ситуация.

Бои вокруг и внутри медицинских учреждений на севере сектора Газа лишают его жителей необходимой помощи, в анклаве сложилась катастрофическая ситуация.

Как передает Report , об этом написал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на своей странице в Х.

Он обратил внимание на тяжелые последствия осады израильской армией больницы "Камаль Адван".

"Министерство здравоохранения Газы сообщило нам, что осада больницы "Камаль Адван" закончилась, но она обошлась очень дорого, - продолжил глава ВОЗ. - После задержания 44 сотрудников-мужчин только женщины из персонала, директор больницы и один врач-мужчина остались заботиться о почти 200 пациентах, отчаянно нуждающихся в медицинской помощи".

"Сообщения о повреждении или уничтожении больничных помещений и предметов медицинского назначения во время осады вызывают сожаление", - констатировал Гебрейесус.

Он добавил, что вся система здравоохранения в секторе Газа уже больше года подвергается атакам и что "единственный путь к сохранению того, что осталось от разваливающейся системы здравоохранения Газы, - это немедленное и безоговорочное прекращение огня".