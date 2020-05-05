​Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств против коронавируса

Тедрос Аданом Гебрейесус https://report.az/storage/news/498127450acb4ebaa590790850aace22/edc05cf8-73c9-41a7-bb7f-e322d5faa3a4_292.jpg

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что одно из лучших средств против коронавируса - мытье рук. Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью", - подчеркнул Гебрейесус. По его словам, эта мера остается одной из самых важных для защиты от COVID-19 и многих других болезней. Он также напомнил, что 5 мая отмечается Всемирный день гигиены рук.

Гебрейесус обратил внимание на то, что миллионы людей в мире не имеют возможности постоянно мыть руки. В частности, водоснабжения и мыла в домах нет у трех миллиардов жителей планеты. Поэтому резкое увеличение инвестиций в мыло, доступ к воде и спиртовым моющим средствам поможет в борьбе с пандемией коронавируса и другими болезнями, добавил он.