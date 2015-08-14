Глава ВОЗ надеется на победу над Эболой к концу этого года

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чань и Специальный посланник Генерального секретаря по борьбе с Эболой Дэвид Набарро доложили Совету Безопасности ООН о результатах деятельности по борьбе с эпидемией лихорадки. Они подчеркнули, что, несмотря на огромный успех, пока не удалось добиться полного искоренения этой опасной болезни. Вместе с тем, Маргарет Чань считает, что победа над Эболой не за горами.

"Международное сообщество продолжает поддерживать национальные усилия, тысячи специалистов продолжают работать бок об бок с национальными сотрудниками в деревнях и городах, а также в столицах пострадавших государств. Если мы сохраним нынешнюю тенденцию в выявлении вируса и отслеживании контактов, то уже к концу года мы сможем заявить о полном искоренении вируса. Это означает, что мы сможем свести число новых случаев заражения к нулю и будем удерживаться на нулевой позиции", - заявила Маргарет Чань.



Специальный посланник Генерального секретаря по борьбе с Эболой Дэвид Набарро заявил, что полученный опыт необходимо проанализировать и разработать четкую стратегию ответных мер на подобные вызовы в будущем.

"В ближайшие годы мы можем столкнуться с неожиданными новыми вспышками заболевания: ведь мы просто не знаем где, когда и как это случится", - сказал Дэвид Набарро. Он добавил, что "безопасность человечества зависит от того, насколько мы сможем предвидеть такие вспышки, оперативно на них реагировать, остановить их распространение и таким образом предотвратить страдания людей".

Первые случаи заражения смертельным вирусом Эбола были зарегистрированы в начале 2014 года в юго-восточном регионе Гвинеи. Позже эпидемия охватила Либерию и Сьерра-Леоне. По последним данным, число погибших от болезни превысило 11 тыс. человек. Самые большие потери понесла Либерия — 4,7 тыс. смертей.