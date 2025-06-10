Глава ВОЗ: На юге Газы осталась единственная рабочая государственная больница

Больница "Насер" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа остается единственным функционирующим государственным медицинским учреждением после закрытия больницы "Аль-Амаль" в регионе, где сейчас проживает основная часть населения палестинского анклава.

Больница "Насер" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа остается единственным функционирующим государственным медицинским учреждением после закрытия больницы "Аль-Амаль" в регионе, где сейчас проживает основная часть населения палестинского анклава.

Как передает Report , об этом на своей странице в X написал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"После закрытия больницы "Аль-Амаль" медицинский комплекс "Насер" является единственной больницей с отделением интенсивной терапии в Хан-Юнисе", - написал он.

ВОЗ 5 июня информировала, что "Насер" и "Аль-Амаль" - единственные функционирующие государственные больницы на юге Газы. Их закрытие приведет к сокращению 490 койко-мест, то есть примерно четверти мощностей всех больниц анклава.

Гебрейесус добавил, что "Аль-Амаль" в настоящее время "практически не функционирует из-за усиления боевых действий в ее окрестностях". По его словам, доступ к больнице заблокирован, она не может принимать новых пациентов, но там все еще находится много пострадавших, нуждающихся в помощи.