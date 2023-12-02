Глава ВОЗ: Доставка помощи в сектор Газа должна быть возобновлена в прежнем объеме

Поставка гуманитарной помощи в сектор Газа должна быть возобновлена в том объеме, в котором она осуществлялась в период перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, но даже этого недостаточно.

Поставка гуманитарной помощи в сектор Газа должна быть возобновлена в том объеме, в котором она осуществлялась в период перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, но даже этого недостаточно.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Поставки предметов первой необходимости в сектор Газа должны немедленно возобновиться и вернуться как минимум к уровням, достигнутым во время недавнего перемирия, но необходимо гораздо больше", - подчеркнул он.